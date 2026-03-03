Lemonade Aktie

Lemonade für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 13:15:00

Can Lemonade Stock Get to $100?

Lemonade (NYSE: LMND) has kept investors on their toes during the past few years as it builds its artificial intelligence (AI)-based insurance company. Growth is piping hot, and the company is grabbing market share from the big insurance giants.As of this writing, Lemonade stock trades at about $53 per share, which means it would need to nearly double to reach $100. Let's see the path to get there.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs

mehr Nachrichten