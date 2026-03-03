Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
03.03.2026 13:15:00
Can Lemonade Stock Get to $100?
Lemonade (NYSE: LMND) has kept investors on their toes during the past few years as it builds its artificial intelligence (AI)-based insurance company. Growth is piping hot, and the company is grabbing market share from the big insurance giants.As of this writing, Lemonade stock trades at about $53 per share, which means it would need to nearly double to reach $100. Let's see the path to get there.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lemonade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)