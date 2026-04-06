Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.04.2026 17:32:00
Can Meta Stock Hit $3,727 per Share?
Meta Platforms (NASDAQ: META) currently trades for about $535 per share. However, there's a goal for it to reach $3,727 per share by 2031. That's a long way away from today's price, but why is this the target?The social media giant is offering a massive payout to executives if they can reach a $9 trillion market capitalization by 2031, which calculates to a $3,727 stock price. Can Meta do this? Or is this a case of aiming for the stars so it'll end up on the Moon?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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