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06.04.2026 17:32:00

Can Meta Stock Hit $3,727 per Share?

Meta Platforms (NASDAQ: META) currently trades for about $535 per share. However, there's a goal for it to reach $3,727 per share by 2031. That's a long way away from today's price, but why is this the target?The social media giant is offering a massive payout to executives if they can reach a $9 trillion market capitalization by 2031, which calculates to a $3,727 stock price. Can Meta do this? Or is this a case of aiming for the stars so it'll end up on the Moon?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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