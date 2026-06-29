Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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29.06.2026 14:48:54
Head to tail: business grapples with 100 per cent fish
An ancient habit of frugality resonates with the US Midwest culture of thriftWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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