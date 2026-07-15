Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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15.07.2026 04:09:33
China reports 4.3% per cent GDP growth in second quarter
Figure at low end of target range comes as monthly indicators have highlighted economic pressuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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