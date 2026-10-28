nVent Electric Aktie
WKN DE: A2JHWV / ISIN: IE00BDVJJQ56
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28.10.2026 11:55:00
Can nVent Electric Become the Next Vertiv?
Vertiv (NYSE: VRT) has become the leader in liquid cooling solutions for artificial intelligence (AI) AI data centers, but a 700% run-up in the stock price during the past five years may have some investors feeling they missed the ride. For investors seeking a second chance at this opportunity, nVent Electric (NYSE: NVT) has a shot at becoming the next Vertiv.
Vertiv and nVent Electric were both around long before AI demands necessitated liquid cooling solutions. While nVent Electric's brands date back to 1894, Vertiv has been around for 80 years.
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