Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
17.12.2025 00:15:00
Can Plug Power (PLUG) Stock Beat The Market?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a pioneer in the hydrogen industry. It created the first commercially viable market for hydrogen fuel cell technology. It has now deployed over 69,000 hydrogen fuel cell systems and more than 250 fueling stations, more than any other company in the world. Here's a look at whether Plug Power's strategy of becoming a leader in hydrogen has given it the power to beat the market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
