Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
11.12.2025 01:27:10
Can Sweetgreen Stock Bounce Back in 2026?
Sweetgreen (NYSE: SG) has been one of the biggest disappointments of 2025.The stock came into this year on solid footing after putting up strong same-store sales growth in 2024 and rolling out its automated Infinite Kitchen system, which helps prep and dispense ingredients, accelerating throughput and saving money on labor.However, things quickly took a turn for the worse as the year started. The Southern California wildfires cut sales in the first quarter in a key market. A change in its loyalty program from a subscription program to a more traditional model led to a decline in sales from Sweetpass users, and the broader headwinds on consumer spending weighed on the business as well. In its third-quarter report, the company announced the sale of Spyce, the Infinite Kitchen business, to Wonder, though it will retain the rights to use it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)