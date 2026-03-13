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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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13.03.2026 19:38:00
Can the Revived Jeep Cherokee Save Stellantis?
Although the popular Jeep Cherokee only disappeared for two years and returned with the 2026 lineup, the decision was one that certainly haunted Stellantis (NYSE: STLA) leadership. This segment of the auto market is lucrative and high-volume, with many of the Cherokee competitors tallying around 400,000 vehicles annually in the U.S. market.The Cherokee's comeback shouldn't be understated and will be a critical component of Jeep's and Stellantis' turnaround -- but is it enough? The 2026 Jeep Cherokee. Image source: Stellantis. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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