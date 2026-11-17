With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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17.11.2026 08:15:22
Canada, China agree to ease tariffs amid trade rows with US
The Canadian and Chinese leaders have vowed closer cooperation as both nations seek to reduce reliance on the US. Canada's government said it had agreed to further reduce tariffs on a range of products.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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