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04.11.2026 22:25:00

Canva: Umstrukturierung und Stellenabbau

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Angesichts „neuer Technologien“ und langsameren Wachstums plant das Softwareunternehmen Canva eine umfassende Umstrukturierung mit schlankeren Strukturen.

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