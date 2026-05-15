Capcom legte Quartalsergebnis vor

Capcom stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 510,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,430 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Capcom ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Capcom 1,11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD und einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at