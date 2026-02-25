25.02.2026 06:31:29

Captii präsentierte Quartalsergebnisse

Captii hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 SGD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,77 Prozent auf 4,3 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel hatte Captii 6,2 Millionen SGD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 SGD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Captii ein EPS von -0,220 SGD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,94 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,57 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

