CareDx Aktie

CareDx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A118WG / ISIN: US14167L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 23:59:39

CareDx (CDNA) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.Tuesday, April 28, 2026 at 4:30 p.m. ETCareDx (NASDAQ:CDNA) announced the divestiture of its Lab Products business for $170 million upfront, expected to close by the third quarter and streamline focus on precision diagnostics and digital patient solutions. Management disclosed the acquisition of Navaris, an HPV-driven solid-tumor diagnostics provider with established commercial operations, adding a proprietary, ADLT-designated test and $34 million estimated 2025 revenue with 30%-40% annual growth potential. Full-year 2026 guidance for revenue and adjusted EBITDA was raised to reflect continued strong momentum, with higher expectations for testing service revenues and digital solution adoption across integrated healthcare systems. No financial contribution from Navaris is included in current 2026 guidance, and the Lab Products financial carve-out details were presented for investor modeling following the expected transaction close. Management emphasized sequential pipeline execution, expansion into MRD and multi-indication oncology testing, and ongoing efforts to further integrate and automate workflows for clinical partners to support margin optimization and volume growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CareDx Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu CareDx Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CareDx Inc 16,30 -12,37% CareDx Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen