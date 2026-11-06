CarGurus Aktie
WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091
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06.11.2026 15:56:11
CarGurus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, CarGurus (NASDAQ:CARG) announced third-quarter revenue grew 12% year over year to $258 million. The online automotive marketplace expanded beyond core listings as dealers adopted software tools to manage inventory and pricing. High-margin product adoption supports long-term revenue stability even when dealer spending faces macroeconomic pressure. Three things management said stand out.
CarGurus is moving beyond basic marketplace listings by expanding into inventory management, pricing, and lead conversion tools. Dealers using multiple products generate higher retention and stronger profit opportunities for the platform.
Management launched tools such as VINMAX, an artificial intelligence (AI) marketing feature that targets underperforming vehicle inventory. This capability helps dealerships sell cars faster without resorting to steep price cuts.
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