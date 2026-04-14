CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
14.04.2026 13:18:51
CarMax Posts Loss In Q4
(RTTNews) - CarMax, Inc. (KMX) reported a fourth quarter net loss of $120.7 million or $0.85 per share, compared to net income of $89.9 million or $0.58 per share, prior year. The company recorded a non-cash goodwill impairment charge of $141.3 million during the fourth quarter of fiscal 2026.
Net sales and operating revenues were $5.95 billion, compared to $6.00 billion, prior year. Combined retail and wholesale used vehicle unit sales were 303,969, an increase of 0.7%.
In pre-market trading on NYSE, CarMax shares are down 6.85 percent to $45.70.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
