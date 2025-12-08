Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Eli Lilly Aktie

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

08.12.2025 16:00:00

Carolyn Bertozzi returns to Lilly board of directors

INDIANAPOLIS , Dec. 8, 2025 /PRNewswire/ -- The board of directors of Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) elected Carolyn R. Bertozzi , Ph.D., as a returning member, effective Dec. 8, 2025 . She will serve on the board's Science and Technology and Ethics and Compliance committees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
