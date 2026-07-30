Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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30.07.2026 14:27:30
Carpenter Technology Corp. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $162.4 million, or $3.23 per share. This compares with $111.7 million, or $2.21 per share, last year.
Excluding items, Carpenter Technology Corp. reported adjusted earnings of $162.4 million or $3.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.6% to $851.0 million from $755.6 million last year.
Carpenter Technology Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $162.4 Mln. vs. $111.7 Mln. last year. -EPS: $3.23 vs. $2.21 last year. -Revenue: $851.0 Mln vs. $755.6 Mln last year.
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