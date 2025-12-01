Cathay Financial legte Quartalsergebnis vor

Cathay Financial gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cathay Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,23 Milliarden USD im Vergleich zu 9,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at