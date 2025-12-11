BUWOG Group Aktie
WKN DE: A1XDYU / ISIN: AT00BUWOG001
|
11.12.2025 14:13:00
Causa Buwog - Grasser bekommt Fußfessel Anfang Jänner
Grassers Anwälte hatten bereits am 1. September einen entsprechenden Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest eingebracht. Zuletzt war der frühere Finanzminister (von 2000 bis 2007, Anm.) ebenfalls im September in die Schlagzeilen geraten, als er wegen eines plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problems eine Notoperation in der Innsbrucker Klinik über sich ergehen hatte lassen müssen. Grasser befand sich daraufhin mehrere Wochen im Krankenhaus. Der gebürtige Kärntner lebt seit langem mit seiner Ehefrau, der Unternehmerin und Swarovski-Millionenerbin Fiona Pacifico Griffini-Grasser, und der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel.
Grasser war Ende März im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zur Hälfte des Strafausmaßes dürfte er bedingt entlassen werden.
ede/bli/cgh
ISIN AT00BUWOG001 AT0000A21KS2 WEB http://www.buwog.at http://www.cpi-europe.com http://www.rlbooe.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BUWOG Groupmehr Nachrichten
|
02.09.25
|Causa Buwog: Grasser droht weiteres Verfahren (APA)
Analysen zu BUWOG Groupmehr Analysen
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.09.17
|BUWOG Group buy
|Commerzbank AG
|27.03.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,07
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.