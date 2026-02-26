CAVA Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CAVA Group hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,93 Prozent auf 275,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 USD. Im Vorjahr hatte CAVA Group 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,18 Milliarden USD gegenüber 963,71 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at