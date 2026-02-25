CAVA Group Aktie

WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021

25.02.2026 17:23:16

CAVA Group Shares Surge 21%

(RTTNews) - CAVA Group, Inc. (CAVA) shares jumped 21.22 percent to $82.19, up $14.39 on Wednesday, possibly after the company reported yesterday a significant increase in fourth-quarter revenue compared with last year.

The stock is currently trading at $82.19, compared with a previous close of $67.80. It opened at $78.55 and has traded between $77.22 and $83.45 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume has reached 6.55 million shares, above its average volume of 3.54 million shares.

For the fourth quarter, revenue increased 20.9 percent to $274.98 million from $227.39 million last year. However, earnings totaled $4.92 million, or $0.04 per share, down from $78.61 million, or $0.66 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.04 per share. The stock has traded in a 52-week range of $43.41 to $108.98.

