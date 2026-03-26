Cayson Acquisition legte Quartalsergebnis vor

Cayson Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cayson Acquisition ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,420 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cayson Acquisition 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at