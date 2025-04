Ceconomy-CEO Wildberger wird Digitalminister im Kabinett Merz - Aktie im Minus

Ceconomy verliert im Zuge der Regierungsbildung in Berlin kurzfristig seinen CEO.

Wie die Mutter von Media Markt und Saturn mitteilte, hat CEO Karsten Wildberger zum 5. Mai um "einvernehmliche kurzfristige Entbindung von seinen Aufgaben im Unternehmen" gebeten, um einen Ministerposten in neuem Bundeskabinett zu übernehmen.

Laut Unternehmens-Mitteilung soll Wildberger als Minister das zukunftsweisende Ressort Digitalisierung und Staatsmodernisierung in der neuen Bundesregierung unter Friedrich Merz übernehmen.

"Digitalisierung und Technologie waren prägende Themen meiner beruflichen Laufbahn, und das neue Ministerium wird eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung unseres Landes spielen", lässt sich Wildberger zitieren. Der kurzfristige Abschied von Ceconomy erleichtere, dass das Unternehmen "hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist".

Ceconomy teilte weiter mit, der Aufsichtsrat arbeite bereits an einer guten Lösung für interimistische oder langfristige Nachbesetzung.

Wildberger ist promovierter Physiker und hat als Partner bei der Boston Consulting Group Unternehmen in verschiedenen Branchen zu Fragen der Strategie und Digitalisierung beraten, so sein Lebenslauf auf mediamarktsaturn.com. Er habe internationale Führungspositionen bei T-Mobile, Vodafone und beim australischen Telekommunikationsunternehmen Telstra gehabt. Außerdem war er Vorstand bei Eon und dort zuständig für Vertrieb, das Wachstumsfeld "Dezentrale Energieinfrastruktur", Energiebeschaffung, Elektromobilität , Marketing, Digitale Transformation und IT.

Die Ceconomy-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,92 Prozent im Minus bei 3,22 Euro.

DOW JONES