Ceconomy St legte Quartalsergebnis vor

Ceconomy St hat am 17.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,45 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,21 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ceconomy St 0,160 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 23,07 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,44 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at