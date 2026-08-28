CFN Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CFN Enterprises ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CFN Enterprises die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,73 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at