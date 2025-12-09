Sky Deutschland Aktie

Sky Deutschland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 22:59:54

Channel 4 appoints Sky executive as new chief

Priya Dogra set to take over from former boss Alex Mahon with announcement expected as early as this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sky Deutschland AGmehr Nachrichten