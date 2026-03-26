Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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26.03.2026 16:08:41
Chewy Posts Solid Q4, Indicates AI-Related Efficiency Benefits Ahead
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24.03.26
|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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10.03.26
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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09.12.25
|Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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25.11.25
|Erste Schätzungen: Chewy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)