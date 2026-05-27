VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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27.05.2026 07:14:48
Children's meals to be cheaper under VAT cut
The cost of children's meals in restaurants is set to come down as VAT on some items is cut to 5%.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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