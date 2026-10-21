NEXT JAPAN HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0B75V / ISIN: JP3758060002
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21.10.2026 05:00:04
China’s nightmare: becoming the next Japan
Tokyo lost decades when a property bust led to an economic slump. Could the same phenomenon undo Xi Jinping’s ambitions?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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