ChipMOS TECHNOLOGIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ChipMOS TECHNOLOGIES lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ChipMOS TECHNOLOGIES 0,150 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ChipMOS TECHNOLOGIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,2 Millionen USD im Vergleich zu 168,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at