HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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27.05.2026 09:55:00
Chipolo: Loop-Tracker mit Find My und Find Hub im Benz-Look
Chipolos Loop-Tracker lässt sich im Gegensatz zu Apples AirTags aufladen und ist auch auf Wunsch zum Android Find Hub kompatibel. Nun kommt eine Sonderedition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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