Cineline India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cineline India veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 INR. Im Vorjahresviertel waren -3,630 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,13 Prozent auf 622,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Cineline India ein EPS von -5,140 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,37 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,11 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at