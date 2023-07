Citibank-Stratege empfiehlt: Mittelstand-Titel statt überbewertete Tech-Aktien kaufen

• "Starke Erholung" von Mid- und Small-Cap-Aktien• Experte empfiehlt Verkauf überbewerteter Techriesen• USA dürften nicht so bald in eine Rezession rutschen

Die US-Wirtschaft dürfte nicht zu bald in eine Rezession geraten, gab Robert Hoffman, Stratege der Citibank, kürzlich Entwarnung. Zugleich riet er Anlegern, sich auf Mid- und Small-Cap-Aktien zu konzentrieren, da Big Tech überbewertet sei.

Experte spricht von "starker Erholung"

Hoffman, Leiter der Anlageberatung der Citibank, erklärte im CNBC-Interview kürzlich, er erwarte eine "starke Erholung" für Unternehmen mit niedrigeren Bewertungen. "Was wir ursprünglich erwartet hatten - eine Rezession gegen Ende 2023 - ist nun sehr weit in die Zukunft verschoben, tatsächlich sieht es nun viel mehr nach dem Ende des Jahres 2024 aus", so der Experte.

"Keine Frage, die NASDAQ Composite-Tech-Werte, insbesondere die Mega-Cap-Tech-Werte in den USA, sind weit über sich hinausgewachsen", stellte Hoffman gegenüber CNBC weiter klar. Aber: "Wir glauben, dass der US-amerikanische Mid-Cap-Bereich sehr überzeugende Bewertungen und eine Chance bietet, falls eine Rezession abgewendet werden kann oder sich diese noch weiter verzögern sollte". Hier könnten Anleger demnach nach wie vor Renditen erzielen: "Und wenn man sich die zugrunde liegenden Daten der anderen Unternehmen anschaut, selbst im S&P 500, sieht man, dass hier ein erheblicher Wert zu gewinnen ist. [...] Wir sollten eine starke Erholung bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA erleben", so der Experte.

Hoffman: Es gibt noch "einen enormen Wert im S&P 500"

Hoffman sieht hingegen weiterhin viel Potenzial im Index S&P 500, der die Aktien der größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst: "Ich würde sagen, dass 90 Prozent der Unternehmen im S&P 500 in diesem Jahr die allgemeine S&P-Benchmark nicht übertroffen haben - es gibt also immer noch einen enormen Wert im S&P 500".

Redaktion finanzen.at