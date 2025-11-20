Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
21.11.2025 00:06:17
Citigroup names new CFO as part of business overhaul
The head of the Wall Street lender’s US retail bank will become its chief financial officer in MarchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
