Clara Technologies-Aktie tiefer: Android-Launch für Sales Buddi

Nur wenige Tage nach dem iOS-Launch ist die App Sales Buddi nun auch für Android -Nutzer verfügbar. Mit der Veröffentlichung im Google Play Store kann die KI-gestützte Vertriebsplattform von Clara Technologies laut Pressemittelung theoretisch mehr als 2,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer in mehr als 190 Märkten erreichen. Konkret richtet sich die App allerdings laut Unternehmensangaben vor allem an Vertriebsprofis, die ihre Performance durch intelligente, personalisierte Unterstützung verbessern möchten.

Clara Tech setzt auf mobile Coaching-Innovation

Clara Technologies gilt als Pionier für KI- und Quantenlösungen im Unternehmensumfeld und setzt momentan offenbar voll auf Expansion - mit dem selbstgesteckten Ziel, intelligentes Vertriebscoaching nahezu universell verfügbar zu machen. Der Launch von Sales Buddi im Google Play Store markiere einen "bedeutenden Meilenstein" auf diesem Weg, wird Jonah Hicks, Gründer von Sales Buddi, in der Pressemitteilung zitiert. "Mit unserer quantengestützten KI ist Sales Buddi darauf ausgelegt, Vertriebsprofis überall die Tools bereitzustellen, die sie benötigen, um jederzeit und überall Bestleistungen zu erzielen", so Hicks weiter.

Sales Buddi basiert auf Claras fortschrittlicher Quanten-KI-Infrastruktur und soll die Lücke zwischen veraltetem Vertriebscoaching und unverbundenen CRM-Tools schließen. Im Zentrum steht dabei laut Pressemitteilung ein personalisiertes Coaching-Erlebnis, das die individuelle Persönlichkeit des Nutzers berücksichtigen und maßgeschneiderte Unterstützung bieten soll.

Sales Buddi bietet dabei laut Clara Tech eine Vielzahl von Funktionen, die über gängige CRM-Tools hinausgehen: Beispielsweise Echtzeit-Feedback durch die KI, einen KI-gestützten Strategie-Builder für Folgegespräche oder tägliches Mindset-Coaching.

App-Launch sorgt bei Anlegern nicht mehr für Feierstimmung

Nachdem Anleger den App-Launch von Sales Buddi im App Store von Apple noch mit Kursgewinnen gefeiert hatten, ging es zuletzt für die Clara Technologies-Aktie an der kanadischen Börse abwärts: So verlor sie am Donnerstag letztlich 10,58 Prozent auf 7,10 CAD. Seit Jahresstart hat sich das Papier allerdings bereits um spektakuläre 2.740,00 Prozent verteuert, weshalb eine kleine Verschnaufpause dem Anteilsschein wohl ganz guttun dürfte.

