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24.06.2026 06:31:29
Clear Blue Technologies International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Clear Blue Technologies International lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Clear Blue Technologies International 1,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,1 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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