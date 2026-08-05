Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
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05.08.2026 12:22:16
Clear Secure, Inc. Reports Increase In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Clear Secure, Inc. (YOU) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $50.05 million, or $0.49 per share. This compares with $24.72 million, or $0.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.6% to $277.76 million from $219.47 million last year.
Clear Secure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.05 Mln. vs. $24.72 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.26 last year. -Revenue: $277.76 Mln vs. $219.47 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 284 M To $ 287 M
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|Ausblick: Clear Secure A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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|Ausblick: Clear Secure A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Clear Secure Inc Registered Shs -A-
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