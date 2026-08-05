Clear Secure, Inc. Reports Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Clear Secure, Inc. (YOU) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $50.05 million, or $0.49 per share. This compares with $24.72 million, or $0.26 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 26.6% to $277.76 million from $219.47 million last year.

Clear Secure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $50.05 Mln. vs. $24.72 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.26 last year. -Revenue: $277.76 Mln vs. $219.47 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 284 M To $ 287 M