ClearPoint Neuro Aktie
WKN DE: A2PZ3E / ISIN: US18507C1036
|
29.10.2026 04:45:51
ClearPoint Neuro, Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) announced Loss for its third quarter of -$7.46 million
The company's earnings came in at -$7.46 million, or -$0.24 per share. This compares with -$5.89 million, or -$0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.3% to $12.08 million from $8.86 million last year.
ClearPoint Neuro, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.46 Mln. vs. -$5.89 Mln. last year. -EPS: -$0.24 vs. -$0.21 last year. -Revenue: $12.08 Mln vs. $8.86 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 48.0 M To $ 50.0 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ClearPoint Neuro Inc
|
27.10.26
|Ausblick: ClearPoint Neuro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: ClearPoint Neuro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: ClearPoint Neuro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ClearPoint Neuro Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ClearPoint Neuro Inc
|10,69
|1,23%