Clearwater Analytics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Clearwater Analytics A präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,5 Millionen USD – ein Plus von 71,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clearwater Analytics A 126,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Clearwater Analytics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,68 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Clearwater Analytics A mit einem Umsatz von insgesamt 731,37 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 451,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,88 Prozent gesteigert.

