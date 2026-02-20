|
20.02.2026 06:31:28
Clearwater Analytics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Clearwater Analytics A präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,5 Millionen USD – ein Plus von 71,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clearwater Analytics A 126,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Clearwater Analytics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,68 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Clearwater Analytics A mit einem Umsatz von insgesamt 731,37 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 451,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.