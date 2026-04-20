Cleveland-Cliffs Aktie

Cleveland-Cliffs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011


20.04.2026 12:29:04

Cleveland-Cliffs Posts Narrower Loss In Q1

(RTTNews) - Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) reported a first quarter GAAP net loss of $229 million, or $0.42 per diluted share, compared to a net loss of $486 million, or $1.01 per diluted share, a year ago. Adjusted net loss was $0.40 per diluted share compared to a loss of $0.93 per diluted share.

Adjusted EBITDA was $95 million, which included an $80 million negative one-time impact due to a cold-weather driven energy price spike. This is compared to an adjusted EBITDA loss of $179 million, last year. First-quarter consolidated revenues were $4.9 billion, compared to $4.6 billion, a year ago. Steel shipments were 4.1 million net tons, for the quarter.

For 2026, the company maintained its steel shipment volume guidance at approximately 16.5-17.0 million net tons.

Shares of Cleveland-Cliffs are up 2.16% to $10.16 in pre-market trade on Monday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
