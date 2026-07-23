Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
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23.07.2026 20:24:13
Cleveland-Cliffs Targets Best Second Half Since 2021 After Q2 Rebound
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Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
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22.07.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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08.02.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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25.01.26
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