Acadia Healthcare Aktie
WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097
|
08.10.2025 04:33:13
Cleveland-Cliffs Upsizes Debt Offering With $275 Mln In Senior Unsecured Notes Due 2034
(RTTNews) - Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) announced that it has upsized and priced an additional $275 million aggregate principal amount of Senior Unsecured Guaranteed Notes due 2034.
The Additional Notes will be issued at a price of 102.750% of their principal amount, an implied yield of 6.992%. The Additional Notes will be guaranteed on a senior unsecured basis by Cliffs' material direct and indirect wholly-owned domestic subsidiaries, other than certain excluded subsidiaries. The Additional Notes Offering is expected to close on October 10, 2025.
Cliffs intends to use the net proceeds from the Additional Notes Offering to repay borrowings under its asset-based lending facility.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Incmehr Nachrichten
|
04.08.25
|Ausblick: Acadia Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Acadia Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.25
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Acadia Healthcare Co Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acadia Healthcare Co Inc
|23,40
|4,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen schwächer -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unverändert -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt verlor am Dienstag an Boden, während sich die deutsche Börse auf Richtungssuche begab. An der Wall Street schlossen die Indizes in der Verlustzone. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.