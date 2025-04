Coca-Cola-Aktie fester: Erstes Quartal überraschend stark

Eine Umsatzschwäche in Lateinamerika und Asien sowie Gegenwind von der Währungsseite haben den US-Getränkekonzern Coca-Cola zum Start in das Jahr ausgebremst.

Zudem belasteten Umstrukturierungen im Abfüllgeschäft. Der Erlös sank konzernweit im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe und Währungseffekte, kletterte der Umsatz jedoch um 6 Prozent - womit Coca-Cola besser etwas besser abschnitt als am Markt erwartet.

Auch der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie fiel etwas besser aus als gedacht, er stieg um 1 Prozent auf 0,73 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 3,33 Milliarden Dollar rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der US-Getränkekonzern bestätigte seine Umsatzprognose für 2025 und erwartet weiter ein organisches Plus von fünf bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll, wie bisher geplant, um zwei bis drei Prozent zulegen - inklusive der Sondereffekte ist jetzt ein stärkerer Anstieg als bisher mit plus sieben bis neun Prozent vorgesehen. Dabei erklärte der Hersteller zudem, die Belastungen durch die neuen Zölle der US-Regierung seien verkraftbar. Vorbörslich legte die Aktie um rund ein Prozent zu.

Die Coca-Cola-Aktie notiert im Handel an der NYSE zeitweise 0,93 Prozent höher bei 72,46 US-Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX)