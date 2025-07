Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 44 837,56 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17,932 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,322 Prozent auf 44 757,28 Punkte an der Kurstafel, nach 44 901,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44 739,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44 946,98 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 43 819,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2025, wurde der Dow Jones auf 40 227,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der Dow Jones auf 40 589,34 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,89 Prozent auf 79,24 USD), Home Depot (+ 2,38 Prozent auf 326,95 EUR), NVIDIA (+ 1,87 Prozent auf 176,75 USD), Boeing (+ 1,44 Prozent auf 236,41 USD) und IBM (+ 1,34 Prozent auf 263,21 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Travelers (-2,35 Prozent auf 254,91 USD), Amgen (-1,73 Prozent auf 301,29 USD), Verizon (-1,67 Prozent auf 42,36 USD), Coca-Cola (-1,56 Prozent auf 68,09 USD) und Johnson Johnson (-1,24 Prozent auf 166,22 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 900 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,610 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at