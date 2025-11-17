Cocrystal Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

Cocrystal Pharma präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at