Coda Octopus Group Aktie
WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069
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17.03.2026 12:11:53
Coda Octopus Group, Inc Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Coda Octopus Group, Inc (CODA) released earnings for first quarter of $0.93 million
The company's earnings came in at $0.93 million, or $0.08 per share. This compares with $0.91 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.8% to $6.71 million from $5.21 million last year.
Coda Octopus Group, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.93 Mln. vs. $0.91 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.08 last year. -Revenue: $6.71 Mln vs. $5.21 Mln last year.
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