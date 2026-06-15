Coda Octopus Group Aktie
WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069
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15.06.2026 13:08:10
Coda Octopus Group, Inc Q2 Income Rises
(RTTNews) - Coda Octopus Group, Inc (CODA) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.69 million, or $0.15 per share. This compares with $0.90 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.6% to $6.90 million from $7.01 million last year.
Coda Octopus Group, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.69 Mln. vs. $0.90 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.08 last year. -Revenue: $6.90 Mln vs. $7.01 Mln last year.
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