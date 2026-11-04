Coherent Corp. Q1 Income Climbs

(RTTNews) - Coherent Corp. (COHR) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $384.7 million, or $1.90 per share. This compares with $240.5 million, or $1.19 per share, last year.

Excluding items, Coherent Corp. reported adjusted earnings of $422.0 million or $2.09 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.9% to $2.370 billion from $2.045 billion last year.

Coherent Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $384.7 Mln. vs. $240.5 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $1.19 last year. -Revenue: $2.370 Bln vs. $2.045 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.28 To $ 2.48 Next quarter revenue guidance: $ 2.55 B To $ 2.75 B

FY27 Guidance- Expect to achieve our first $3 billion revenue quarter by the end of fiscal 2027.