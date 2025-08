Coinbase-Aktie deutlich tiefer: Coinbase kündigt Milliarden-Anleihen an

• Coinbase plant private Platzierung von Wandelanleihen im Milliardenvolumen• Anleihen sind auf die Jahre 2029 und 2032 datiert• Erlöse für Unternehmenszwecke und Aktienrückkäufe vorgesehen

Das Angebot umfasst zwei Serien von Wandelanleihen: 1,0 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029 und 1,0 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Anleihen sind unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von Coinbase und können nach Wahl des Unternehmens in Bargeld, Aktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem gewandelt werden. Um die potenzielle Verwässerung der Aktien bei einer Wandlung zu reduzieren, plant Coinbase zudem den Abschluss von Capped-Call-Transaktionen.

Die Kryptobörse beabsichtigt, einen Teil der Nettoerlöse aus der Emission zur Begleichung der Kosten für diese Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Der verbleibende Teil soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden, was unter anderem Betriebskapital, Investitionen, Übernahmen sowie den Rückkauf oder die Rückzahlung bestehender Anleihen und Aktien der Klasse A umfassen kann.

Quartalszahlen verfehlen Analystenprognosen

Die am vergangenen Donnerstagabend vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigten einen Gewinn von 1,10 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahresgewinn von 0,14 US-Dollar je Aktie, blieb jedoch hinter den Analystenerwartungen von 1,249 US-Dollar je Aktie zurück. Der Umsatz lag mit 1,420 Milliarden US-Dollar ebenfalls unter den Markterwartungen von 1,587 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 1,425 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt wurden, war der Umsatz leicht rückläufig.

Entwicklung der Coinbase-Aktie

Die Aktie von Coinbase reagiert am Dienstag im Handel an der NASDAQ mit einem Minus von 4,71 Prozent auf die Ankündigung der Wandelanleihen und notiert bei 303,20 US-Dollar.

Laut TipRanks wird die Aktie von 28 Analysten als "Moderate Buy" eingestuft, mit 14 Kauf-, zwölf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 376,67 US-Dollar, was basierend auf dem gestrigen Schlusskurs von 318,17 US-Dollar einem Potenzial von 18,38 Prozent entspricht.

Redaktion finanzen.at