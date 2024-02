Coinbase-Aktie im Rallymodus: JPMorgan traut der Coinbase-Aktie wieder mehr zu

• JPMorgan korrigiert Coinbase-Bewertung nach oben• Coinbase-Aktie setzt jüngste Rally fort• Quartalsbericht wird heute nachbörslich veröffentlicht

JPMorgan hebt Coinbase-Bewertung an

Innerhalb eines Monats nach der Herabstufung der Coinbase-Aktien auf "Underweight" ändert der JPMorgan-Analyst Kenneth Worthington seine Einschätzung auf "Neutral" zurück. Zuvor äußerte er laut MarketWatch Bedenken, dass die kürzliche Einführung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds enttäuschend sein könnte. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Bitcoin-Preise gebe er seine pessimistische Haltung gegenüber Coinbase nun jedoch wieder auf.

"Die Einführung der US-Bitcoin-Spot-ETFs war zunächst ein Verkaufsereignis, das sich nun in einen bedeutenden Anstieg des Bitcoin-Preises verwandelt hat", zitiert MarketWatch Worthington aus einer am Donnerstag veröffentlichten Upgrade-Note. "Unserer Meinung nach trägt diese Bitcoin-Aufwertung zu besseren Bitcoin-Spot-ETFs bei, was wiederum die Bitcoin-Preise nach oben treibt und auch andere Token nach oben zieht."

Worthington räumt zudem ein, dass er zuvor die Bedeutung des US-Spot-Bitcoin-ETFs, der im Januar 2024 gestartet wurde, in seinen Anfangstagen unterschätzt habe, indem er ihn als einen entscheidenden Katalysator für die Kryptoindustrie abtat. Er betonte, dass die positiven Trends das Potenzial besitzen, die Rentabilität von Coinbase zu steigern.

"Trotzdem raten wir weiterhin nicht zum Kauf der Aktie, erkennen jedoch den Enthusiasmus und infolgedessen die gesteigerte Aktivität und Handelsvolumina an, die die US-Spot-Bitcoin-ETFs in das Krypto-Ökosystem injiziert haben und es aus dem Krypto-Winter 2022 herauskatapultiert haben." Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er nach wie vor "Risiken für Coinbase in Bezug auf die Einführung von ETFs sieht, die das Wachstum der Coinbase-Konten beeinträchtigen und letztlich die Preisgestaltung beeinflussen könnten." Die jüngste Kursrally der Coinbase-Aktien könnte die Bewertung jedoch "weniger zugänglich" machen.

Wie Daten auf TipRanks zeigen, hat die Coinbase-Aktie in den vergangenen drei Monaten 15 Bewertungen durch Wall Street-Experten erhalten (5x "buy", 3x "hold", 7x "sell") aus der sich eine Halteempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133,20 US-Dollar, wodurch sich ein Verlustpotenzial von 20,39 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 167,31 US-Dollar ergibt (Stand: Schlusskurs 14. Februar 2024).

Coinbase-Aktie auf Erholungskurs

Am Markt scheint die Nachricht von der Hochstufung gut anzukommen: So zogen die Papiere von Coinbase im NASDAQ-Handel zeitweise um 6,38 Prozent auf 170,61 US-Dollar an. Damit bleibt Coinbase dem jüngsten Erholungskurs treu. Am Mittwoch sind die Papiere des Kryptounternehmens 14,24 Prozent höher bei 160,38 US-Dollar in den Feierabend gegangen. Seit Jahresanfang verzeichnen die Papiere jedoch noch ein Minus von 2,10 Prozent.

Coinbase legt Zahlen offen

Zusätzlich richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2023, die das Unternehmen am heutigen Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichen wird. 15 Analysten prognostizieren durchschnittlich ein EPS von 0,022 US-Dollar. Im vorherigen Jahr verzeichnete Coinbase einen Verlust von -2,460 US-Dollar pro Aktie. Für den Umsatz erwarten 18 Analysten im Durchschnitt eine Steigerung um 31,31 Prozent auf 826,1 Millionen US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal betrug der Umsatz von Coinbase noch 629,1 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.at